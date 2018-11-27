Метель в столичном регионе привела к многочисленным автомобильным заторам на улицах Москвы.

Метель в столичном регионе привела к многочисленным автомобильным заторам на улицах Москвы.Как передает "Яндекс-пробки", в данное время в мегаполисе заторы достигли 9 баллов, что на 2 балла выше обычного.По прогнозу Гидрометцентра России, вечером 27 ноября и в ночь на 28 ноября в Москве будет идти небольшой снег, местами гололедица. Ночью в черте столицы температура воздуха опустится местами до -11°, по области до -13°.