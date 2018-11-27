В минувший понедельник сотрудница ломбарда сама и по доброй воле вынесла деньги и ювелирные украшения женщине, представившейся экстрасенсом Натальей Сергеевной. Работница, отдавшая ценности на сумму в несколько миллионов рублей, сама обратилась в полицию и утверждает, что ее загипнотизировали.

В минувший понедельник, 26 ноября, сотрудница екатеринбургского ломбарда сама и по доброй воле вынесла деньги и ювелирные украшения женщине, представившейся экстрасенсом Натальей Сергеевной.Медиум не в первый раз встречалась с работницей ломбарда. "Изначально эта женщина пришла в субботу. Представилась Натальей Сергеевной, сказала, что она экстрасенс, взяла номер телефона нашей сотрудницы и на выходных ей звонила, говорила, что поможет вылечиться, снять порчу, иначе та скоро умрет. Они договорились по телефону, эта экстрасенс сегодня пришла, сказала, что нужно как можно больше денег и золота, чтобы вылечиться." — поделился с порталом E1.RU хозяин ломбарда Алексей.На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как экстрасенс много улыбается, говорит и смотрит в глаза работнице ломбарда — их общение заняло больше 12 минут."Уберите воображение пациента и авторитет гипнотизера, и у вас ничего не получится", — любил говорить Ипполит Бернгейм, основатель авторитетной Нансийской школы гипноза.Воображение сотрудницы ломбарда, по всей видимости, было богатым, а Наталья Сергеевна за три дня знакомства заработала внушительный авторитет: "будто во сне", как потом объясняла легковерная женщина сотрудникам правоохранительных органов, работница переложила содержимое сейфа в сумку и отдала экстрасенсу.Затем медиум сказала, что для снятия порчи работнице надо взять три монетки, выйти и бросить их на перекресток, после чего вернуться обратно. Наталья Сергеевна пообещала ее ждать на месте.Сотрудница ломбарда так и поступила. Вернувшись, она не застала экстрасенса, пришла в себя и позвонила хозяину ломбарда."У сотрудницы ребенок маленький, она сейчас не знает, что делать, ведь она материально ответственная, работает у нас семь лет уже, ущерб ей придется возмещать, если эту гадалку не найдут. Мы обещаем вознаграждение тем, кто узнает женщину и сообщит информацию о ней." — отметил Алексей.В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся: организована проверка, в рамках которой опрашивается персонал, производится поиск свидетелей и очевидцев, а также устанавливается общий размер ущерба, понесенного ломбардом.