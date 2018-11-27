Ксения Собчак переполошила поклонниц телеведущего Бориса Корчевникова. Из-за туманного намека знаменитости в Сети начался настоящий скандал.

Ксения Собчак переполошила поклонниц телеведущего Бориса Корчевникова.Из-за туманного намека знаменитости в Сети начался настоящий скандал.Все началось с поста в официальном аккаунте телеканала "Россия1" в Twitter. Администраторы страницы,анонсируя новый выпуск программы "Судьба человека", сопроводили тизер выпусказабавной надписью."Борис Корчевников, один из самых завидных холостяковРоссии, чуть не передумал искать невесту, выслушав историю непростой жизниактера Дмитрия Щербина. Покажите это видео всем своим холостым друзьям ипроверьте их реакцию!" – отмечалось в публикации.На твит отреагировала телеведущая Ксения Собчак. В своемTelegram-канале "Кровавая барыня", она написала: "А Борис доэтого жениться собирался? Хах. Можно еще Мише Прохорову показать".Отметим, что многие интернет-обыватели не поняли, на чтоименно намекает теледива, поэтому внимание на этот мерзкий выпад поначалу никтоне обратил. Однако уже на следующий день Telegram-канал "Двойнаясплошная" объяснил подписчикам, что Ксения "устроила аутинг Бориса Корчевникова",то есть рассекретила его нетрадиционную сексуальную ориентацию.По словам администраторов канала, Собчак не в первый разпроделывает подобную пакость. Якобы до этого от рук Собчак пострадалижурналисты Ашот Габрелянов и Артем Королев.Добавим, что о личнойжизни Бориса Корчевникова известно очень мало. В одном из интервью артистрассказал, что работа не позволяет ему найти вторую половинку, у звезды простонет времени, чтобы крутить романы.Ходят слухи, что несколько лет назад телеведущий собиралсяжениться на актрисе Анне-Сесиль Свердловой. Вместе они были целых восемь лет,однако до ЗАГСа так и не дошли.