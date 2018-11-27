Ксения Собчак переполошила поклонниц телеведущего Бориса Корчевникова.
Из-за туманного намека знаменитости в Сети начался настоящий скандал.
Ксения Собчак переполошила поклонниц телеведущего Бориса Корчевникова.
Из-за туманного намека знаменитости в Сети начался настоящий скандал.
Все началось с поста в официальном аккаунте телеканала "Россия
1" в Twitter. Администраторы страницы,
анонсируя новый выпуск программы "Судьба человека", сопроводили тизер выпуска
забавной надписью.
"Борис Корчевников, один из самых завидных холостяков
России, чуть не передумал искать невесту, выслушав историю непростой жизни
актера Дмитрия Щербина. Покажите это видео всем своим холостым друзьям и
проверьте их реакцию!" – отмечалось в публикации.
На твит отреагировала телеведущая Ксения Собчак. В своем
Telegram-канале "Кровавая барыня", она написала: "А Борис до
этого жениться собирался? Хах. Можно еще Мише Прохорову показать".
Отметим, что многие интернет-обыватели не поняли, на что
именно намекает теледива, поэтому внимание на этот мерзкий выпад поначалу никто
не обратил. Однако уже на следующий день Telegram-канал "Двойная
сплошная" объяснил подписчикам, что Ксения "устроила аутинг Бориса Корчевникова",
то есть рассекретила его нетрадиционную сексуальную ориентацию.
По словам администраторов канала, Собчак не в первый раз
проделывает подобную пакость. Якобы до этого от рук Собчак пострадали
журналисты Ашот Габрелянов и Артем Королев.
Добавим, что о личной
жизни Бориса Корчевникова известно очень мало. В одном из интервью артист
рассказал, что работа не позволяет ему найти вторую половинку, у звезды просто
нет времени, чтобы крутить романы.
Ходят слухи, что несколько лет назад телеведущий собирался
жениться на актрисе Анне-Сесиль Свердловой. Вместе они были целых восемь лет,
однако до ЗАГСа так и не дошли.