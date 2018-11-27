В Петушках инспекторы дорожного движения организовали для дошколят игру в рамках смотра-конкурса «Зеленый огонек».

26 ноября сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району в рамках смотра-конкурса «Зеленый огонек» встретились с воспитанниками «Детского сада № 46».Началась встреча с экскурса в историю возникновения транспорта в России. Сотрудники полиции на доступном для ребят языке рассказали о том, когда в нашей стране появились первые машины, дорожные знаки и сформировались правила дорожного движения.Продолжилась встреча веселой игрой, в ходе которой дошколята продемонстрировали свои знания безопасного поведения на проезжей части. Вместе с инспектором ГИБДД мальчишки и девчонки преодолели «пешеходный переход», соблюдая все правила, а также ответили на несколько вопросов об ошибках, которые нельзя допускать участникам движения.Поблагодарить полицейских ребята решили в оригинальной, творческой форме – по очереди дошколята прочитали стихи, выученные специально к приходу гостей.