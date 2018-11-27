К потерпевшей приехал якобы представитель компании, забрал денежные средства, после чего перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы совместно с оперативниками ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 30-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В полицию обратилась 68-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная, представившаяся менеджером компании по продаже пылесосов, и предложила помощь в продаже старого пылесоса, чтобы в дальнейшем приобрести на выгодных условиях новый. За свои услуги женщина попросила 7 тысяч рублей, пенсионерка согласилась. Через некоторое время к пожилой женщине приехал якобы представитель компании, забрал денежные средства, после чего менеджер перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Люблинской улице.Следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93