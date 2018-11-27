Потерпевший сообщил, что из подсобного помещения на улице Сталеваров пропали строительные инструменты...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали 41-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже строительных инструментов.В службу «102» обратился представитель организации. Он сообщил, что из подсобного помещения на улице Сталеваров пропали строительные инструменты и оборудование для промышленного альпинизма.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ярославском шоссе. Установлено, что злоумышленник вскрыл замок, проник в подсобное помещение дома, похитил имущество и скрылся с места происшествия. Похищенное имущество возвращено владельцу.По данному факту следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73