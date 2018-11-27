Потерпевший сообщил, что из подсобного помещения на улице Сталеваров пропали строительные инструменты...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали 41-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже строительных инструментов.
В службу «102» обратился представитель организации. Он сообщил, что из подсобного помещения на улице Сталеваров пропали строительные инструменты и оборудование для промышленного альпинизма.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ярославском шоссе. Установлено, что злоумышленник вскрыл замок, проник в подсобное помещение дома, похитил имущество и скрылся с места происшествия. Похищенное имущество возвращено владельцу.
По данному факту следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ВАО
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