В США умер аниматор, создатель мультсериала Губка Боб Квадратные штаны Стивен Хилленберг. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз. Ему было 57 лет.

В США умер аниматор, создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные штаны" Стивен Хилленберг.Ему было 57 лет. Причиной смерти стало заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз​​​. Врачи обнаружили неизлечимую болезнь у Хилленберга в марте прошлого года, сообщает РИА Новости.Телеканал Nickelodeon сообщил о кончине Хилленберга на своей странице в Twitter. Коллеги почтили память художника минутой молчания.