Ольга Бузова поздравила своего отца с днем рождения. опубликовав фотографию с ним. Однако даже тут общественность нашла повод придраться к поющей ведущей.

Ольга Бузова поздравила своего отца с днем рождения. опубликовав фотографию с ним. Однако даже тут общественность нашла повод придраться к поющей ведущей.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова выложила снимок, на котором запечатлена с отцом Игорем Бузовым и младшей сестрой Анной. Поющая ведущая поздравила папу с днем рождения, посвятив ему трогательный пост. "Спасибо тебе за нас с Анюткой, за воспитание твое, любовь и за то, что никогда не забирал сдачу, когда отправлял нас в магазин за молочком и пряниками", – начала делиться воспоминаниями Бузова.Далее Ольга вспомнила, как отец по ночам давал ей уроки математики, а когда приходили гости, то заставлял ее и сестру петь на стульях. "Спасибо, что однажды зимой пришел с комочком счастья (наша собака – бобтейл, прожила с нами 13 лет и умерла у папы на руках 😔), и с детства привил нам любовь к собакам!!!🐶 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Ольга. В заключение звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" отметила, что от отца им с сестрой достались длинные ноги и плохое зрение.Несмотря на позитивный и добрый пост, поклонники нашли к чему придраться. В частности, подписчики обратили внимание, что на фотографии Ольга позирует в чем-то, напоминающем трусы. "Оля, ты могла при папе одеться?)", "Везде и всегда в трусах! Зачем????????", "Почему в трусах", "Штаны одень", "Ходьбы штаны одела, ужасно", "Папуль, у вас дочь голенькая", "Перед отцом постоянно смотрю в таком одеянии тебе не стыдно Оль!?" – обратились к Бузовой фанаты.Впрочем, другие подписчики предположили, что фото сделано во время концерта Ольги, и на ней просто сценический костюм. Отметим, что Бузова не ограничилась одной лишь фотографией с отцом. Позднее Ольга выложила еще несколько кадров, сделанных во время праздничного вечера. который именинник провел в компании наследниц.