На площадке Владимирского отделения ОНФ работает Школа общественных экологических инспекторов.

Это федеральный проект. Его цель — привлечь активных людей к участию в общественном экологическом контроле.Руководитель проекта «Обеспечение и организация деятельности общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды» Владислав Жуков отметил важность привлечения граждан к охране окружающей среды. По его словам, работа общественных инспекторов уже доказала свою эффективность.«Среда нашего обитания и благополучие своей территории волнует всех и каждого. Работа общественными инспекторами позволяет не просто наблюдать за происходящими процессами, а участвовать в решении проблемных вопросов в области экологии, взаимодействовать с государственными органами, от которых зависит решение проблем. Поэтому институт общественных инспекторов по охране окружающей среды востребован. В каждом регионе все больше общественных активистов и граждан, неравнодушных к проблемам окружающей среды, вступают в эти ряды, овладевают первоначальными знаниями. И работа этого института становится все более эффективной.Мы в свою очередь также всячески содействуем развитию института общественных инспекторов. Существуют информационные ресурсы, поддержанные грантом президента РФ, разработаны программы, которые позволяют гражданам овладевать навыками и знаниями в области природоохранного законодательства, Гражданского кодекса, понимать различия между экологической проблематикой или какой-либо другой, как действовать в том или ином случае, как взаимодействовать с органами государственной власти».Наталья Баранкова, общественный экологический инспектор, активист ОНФ:«Создание института общественных инспекторов по охране окружающей среды – это не что-то новое. Этот институт существовал давно. То есть были внештатные и штатные помощники государственным органам в области контроля и надзора за природоохранной деятельностью.На прошлой неделе все участники – 15 человек Школы общественных экологических инспекторов получили сертификаты. А от всех регионов обучались 2 тысячи человек. На прошлой неделе мне довелось побывать в Москве, где на торжественной церемонии министр Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин вручил нам сертификаты. Познакомилась с московской командой общественных экологических инспекторов, которая работает уже второй год. У них уже достаточно наработок и опыта в этой сфере. Мы же пока прошли теоретический курс и практическое обучение. Нам предстоят экзамены в Министерстве, после которых нам вручат удостоверения общественных экологических инспекторов».Антонина Заворыкина, общественный экологический инспектор, активист ОНФ:«В обязанности ( а, впрочем, и в права) общественных инспекторов входит фиксация нарушений на фото- и видеоносители. А затем направляем эти материалы в компетентные государственные, в том числе, и надзорные органы. Мы имеем право сохранять вещественные доказательства, которые могут быть обнаружены на месте нарушения, до тех пор пока не появится возможность передать их в правоохранительные органы. Ну и, конечно, профилактическая, разъяснительная, информационная работа с населением. Не маловажный момент: взаимодействие с властями разных уровней. И, очевидно, насколько тесным и продуктивным будет это взаимодействие, во многом будет зависеть эффективность деятельности общественных инспекторов. Здесь важен «момент быстрого реагирования»: общественный инспектор передает материалы с помощью гаджетов о нарушении, например, в Минприроды или прокуратуру, а сотрудники этих ведомств оперативно выезжают на место, то это существенно ускорит процесс наказания виновных, устранения нарушения, поможет миновать бюрократические проволочки, бумажную волокиту. Представьте себе ситуацию: пока одна инстанция рассматривает бумагу 30 дней, потом другая -30 дней. А мусоровоз недобросовестной компании всё это время «исправно» продолжает вываливать мусор на лесную поляну или в овраг».Наталья Баранкова: «Мне нравится, как сейчас работают в заказниках. Выявили нарушение, зафиксировали на камеру машину с «нелегальным» грузом мусора. Это фото тут же отправляют властям, и автоматически на этот автомобиль накладывается штраф: без выяснения собственников автомобиля и т.д. Хотелось бы, чтобы подобная практика применялась повсеместно: есть нарушитель, есть автоматический штраф. А уже потом все бюрократические разбирательства. И ещё один момент: я считаю, что законодательно надо пересмотреть сумму штрафа. За несанкционированные свалки сумма штрафа варьируется от 800 до 1500 рублей. Поверьте, многих недобросовестных предпринимателей, производителей, руководителей предприятий такие «копейки» не останавливают».Алексей Тонявин, генеральный директор ООО «Эконорма»:«По роду деятельности мы постоянно боремся с недобросовестными компаниями, которые получают госзаказ на вывоз мусора, нанимают транспорт, а потом... просто вываливают отходы (подчас высшего класса опасности, например, медицинские отходы – такой случай был совсем недавно с предприятием из Казани) в лесу. Мы занимаемся утилизацией отходов и объясняем заказчикам, что выгоднее иметь дело с надёжной компанией, чем с фирмой однодневкой, которая опускает свои расценки ниже некуда, выигрывает торги, а потом мусор оказывается на лесной поляне. И, к сожалению, случаи сотрудничества заказчиков с такими фирмами нередки. И доказать потом что-либо бывает трудно. Заказчику интересно, чтобы отходы вывезли в кратчайший срок, а куда и как - не важно, а исполнителя и вовсе найти не удаётся. А в результате страдают почва, воздух, лес, в конечном итоге – мы с вами. И вот в подобных ситуациях помощь общественных инспекторов была бы очень существенной: во-первых – в случаях обнаружения несанкционированных свалок, второе – в оповещении госорганов, в третьих – в информировании граждан о недопустимости подобного рода нарушений.Утилизировать такие свалки нам приходилось не раз. И если нашим заказчиком будет выступать государство, мы будем только рады. В этом случае деятельность тандема бизнеса, государства и общественности, неравнодушных к вопросам экологической безопасности будет, безусловно, эффективной».В заключении было бы уместно привести цитату руководителя проекта «Обеспечение и организация деятельности общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды» Владислава Жукова:«Есть гражданское общество, а власти должны соблюдать действующее законодательство. У нас принят закон об общественном контроле, закон о статусе и полномочиях общественных инспекторов в области охраны окружающей среды. Общественный контроль и означает проверку эффективности работы органов власти. Где они не справляются, как раз общество должно сигнализировать, что нужно предпринять те или иным меры для ликвидации тех или иных проблем. То есть эффективность работы института общественных инспекторов зависит не только от власти, но и от активности самих граждан. Насколько граждане понимают, что они должны интегрироваться в какие-то процессы и проявлять свою гражданскую позицию, настолько эффективным и будет решение вопросов, которые связаны с местами их проживания, окружающей средой»Мнения экспертов, вэбинары, видеоролики и другие материалы по данному проекту транслируются для обсуждения во все региональные редакции АиФ.