Соединенные Штаты Америки обратились к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Петру Порошенко с призывом напрямую участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе.

Соединенные Штаты Америки обратились к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Петру Порошенко с призывом напрямую участвовать в урегулировании ситуации в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, распространенном госдепартаментом Соединенных Штатов в понедельник, 26 ноября.Госсекретарь подчеркнул, что США глубоко обеспокоены в связи с инцидентом, произошедшем в Керченском проливе. "Мы вновь заявляем о нашей поддержке формата "нормандской четверки", — добавил Майкл Помпео.По утверждению главы американской дипломатии, сообщения о том, что суда России совершили таран и открыли огонь по украинским судам, представляют опасную эскалацию и нарушение международного права. По версии Помпео, украинские корабли попытались пройти через Керченский пролив, передает ТАСС.Соединенные Штаты Америки осудили эти агрессивные действия России и призвали РФ вернуть Украине ее корабли и задержанных членов экипажа.Ранее госдепартамент США отказался комментировать решение Порошенко о введении военного положения на Украине.25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу и вошли в закрытые территориальные воды Российской Федерации. На требования остановиться они не реагировали. В итоге корабли были задержаны. В настоящее время они находятся в Керчи.