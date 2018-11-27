Москва нарушила ряд статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека. К такому выводу пришел Страсбургский суд по правам человека, рассматривая иск Алексеев и другие против России. Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет на проведение гей-парадов в России.

Москва нарушила ряд статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека. К такому выводу пришел Страсбургский суд по правам человека, рассматривая иск "Алексеев и другие против России". Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет на проведение гей-парадов в России.Москва, согласно решению Страсбурга, нарушила статью 11 ("Свобода собраний и объединений"), статью 13 ("Право на эффективное средство правовой защиты") и статью 14 ("Запрещение дискриминации") Конвенции о защите прав человека и основных свобод.Отказ в проведении публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества не может быть оправдан опасениями за общественный порядок, решил Страсбургский суд. Кроме того, отмечает "Интерфакс", суд не нашел значительных различий между делами "Алексеев против России" и "Алексеев и другие против России". Учитывая природу нарушений, а также глубину проблемы, России необходимо предпринять последовательные и долгосрочные усилия для реализации мер, гласит решение суда.Активисты ЛГБТ-сообщества и лидер российского движения сексменьшинств Николай Алексеев оспорили в Страсбурге запреты на гей-парады в 118 городах. Алексеев оспорил запреты на проведение гей-парадов в Кинешме, Шуе, Новодвинске, Северодвинске, Нальчике, Владивостоке и Архангельске.Гей-активисты обратились с жалобой против России в Европейский суд по правам человек в 2008 году. Страсбургский суд признал незаконным запреты гей-парадов в Москве. В январе 2011 года представители России это решение через Большую палату Страсбургского суда опротестовали. 11 апреля 2011 года Страсбургский суд окончательно признал запрет на проведение в России гей-парадов незаконным. Критику Европы также вызвало и принятие в России закона о запрете пропаганды нетрадиционного секса среди несовершеннолетних. Страсбургский суд по правам человека решил, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних нарушает права граждан на свободу самовыражения. Он оштрафовал за это Москву на 49 тысяч 100 евро.