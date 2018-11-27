В Иране растет число пострадавших от землетрясения. Ранения получили уже почти восемьсот человек. Бедствие затронуло как минимум три города на западе страны.

В Иране растет число пострадавших от землетрясения. Ранения получили уже почти восемьсот человек. Бедствие затронуло как минимум три города на западе страны, напоминает телеканал "Россия 24".Толчки магнитудой 6,3 наблюдались в воскресенье, 25 ноября. Афтершоки продолжались и в понедельник, 26 ноября. Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять срочные меры по оказанию помощи. Для потерявших кров возведут временные поселения. Пока многие, несмотря на холод, ночуют на открытом воздухе из-за опасений повторных толчков. В некоторых районах землетрясение вызвало оползни.