Пьедестал как ступень для карьерного старта: на ВДНХ начался финал всероссийского чемпионата Молодые профессионалы. Свое мастерство показывают 400 студентов и выпускников вузов из десятков регионов страны. Цель организаторов - приблизить систему образования к реальностям рынка труда.

Пьедестал как ступень для карьерного старта: на ВДНХ начался финал всероссийского чемпионата "Молодые профессионалы". Свое мастерство показывают 400 студентов и выпускников вузов из десятков регионов страны. Цель организаторов — приблизить систему образования к реальностям рынка труда.Молодые, талантливые и целеустремленные: студенты со всей страны приехали в Москву на финал межвузовского чемпионата России WorldSkills. За два дня претенденты должны доказать, что они лучшие не только в своем регионе.В программе 44 профессиональных дисциплины: от флористики и ресторанного сервиса до фармацевтики и промышленной автоматики. Все задания из практики реальных предприятий и компаний. Химики проводят анализ и очистку питьевой воды, будущие отельеры проверяют гостиничные номера, аниматоры и дизайнеры создают персонажей компьютерных игр."Наша компетенция представляет мини-лабораторию любого химического предприятия. Мы проводим такие же анализы, как на любом промышленном предприятии, в любой корпорации", — рассказывает Ирина Кудрявцева, эксперт межвузовского национального чемпионата WorldSkills Россия.В центре павильона — космодром в миниатюре. 15 студентов конструируют и программируют спутники. Космические аппараты будут запускать с магнитной рамы. Они должны облететь вокруг земли, сделать снимки и отправить их в центр управления полетами.Конкуренция во всех дисциплинах колоссальная. Ведь на кону места не только на пьедестале, но и в крупнейших российских компаниях."Работодателям интересен не диплом вуза, не какая-то бумажка, работодателя интересует то, что человек умеет. И для студентов это является прекрасной ступенью, чтобы сделать шаг к хорошей инженерной или управленческой карьере", — объясняет Роберт Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" WorldSkills.Так же по итогам конкурса у участников есть возможность попасть в расширенный состав российской сборной на международный чемпионат WorldSkills. Он пройдет весной следующего года, и впервые его будет принимать Москва.