На два месяца арестован украинский моряк Владимир Терещенко. Он взят под стражу за нарушение российской границы. Решение об аресте вынес Киевский райсуд Симферополя. 27 ноября симферопольский суд избирает меру пресечения для 12 из 24 задержанных в Керченском проливе украинских военных моряков.

На два месяца арестован украинский моряк Владимир Терещенко. Он взят под стражу за нарушение российской границы. Решение об аресте вынес Киевский райсуд Симферополя. 27 ноября симферопольский суд избирает меру пресечения для 12 из 24 задержанных в Керченском проливе украинских военных моряков.Терещенко – старший матрос. Он постоянно проживает в Одесской области. Ранее на два месяца были арестованы украинские моряки-нарушители Владимир Варимез и Юрий Будзыло, напоминает РИА Новости.Варимез, Будзыло и Терещенко – участники провокации по нарушению российской госграницы.Бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", опасно маневрируя, нарушили российскую госграницу. После того, как один из катеров направил носовое орудие на российский катер береговой охраны, украинский корабль был обстрелян и потерял ход. После этого все 24 украинских моряка, участвовавших в провокации, были задержаны.ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении украинскими моряками российской государственной границы.