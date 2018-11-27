Две женщины певца Вадима Казаченко продолжают воевать за его
внимание. Артист, его бывшая и нынешняя супруги стали героями программы Пусть
говорят Первого канала.
Две женщины певца Вадима Казаченко продолжают воевать за его
внимание. Артист, его бывшая и нынешняя супруги стали героями программы "Пусть
говорят" Первого канала.
Ирина Аманти после 25 лет совместной
жизни с вокалистом недавно наконец обрела законный статус. Однако наслаждаться прелестями семейной жизни ей некогда – Ирина обвиняет
экс-супругу возлюбленного Ольгу Мартынову во лжи, клевете и подтасовке фактов.
Аманти утверждает, что девушка выкачала все деньги из
популярного певца. Якобы дорогостоящая машина и дом на Рублевке Мартыновой были
приобретены за счет Казаченко.
В ответ Ольга заявляет, что никаких средств от экс-мужа не
получала. Более того, Казаченко отказывается платить алименты на сына. Также
молодая мать рассказала, что у артиста был еще один брак, который тот почему-то
скрывает от общественности.
Ведущий шоу Дмитрий Борисов
попросил Казаченко прокомментировать слова Мартыновой. Певец отвечал неохотно.
По словам артиста, первый
раз он женился довольно рано, в 21 год. Его супругой стала полтавчанка Марина,
которая подарила ему дочь Марианну. В 1989
году этот брак распался. Далее артист отметил, что обо всех остальных его женах
всем все известно.
Однако редакторам ток-шоу удалось найти загадочную женщину, которая была замужем
за вокалистом с 1994 по 2002 год. Ею оказалась некая Юлия Наливайко.
Наливайко вышла на связь со студией по Скайпу. Юлия рассказала,
что много лет назад ей понадобилась московская прописка для получения работы и
друг ее возлюбленного – артист Казаченко предложил заключить фиктивный брак. "Да,
действительно, был брак. Этот брак был фиктивный. Этот брак был на бумажках.
Это было очень много лет назад. И мне смешно, что это история сейчас всплывает",
– отметила Наливайко.