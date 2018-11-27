Две женщины певца Вадима Казаченко продолжают воевать за его внимание. Артист, его бывшая и нынешняя супруги стали героями программы Пусть говорят Первого канала.

Две женщины певца Вадима Казаченко продолжают воевать за еговнимание. Артист, его бывшая и нынешняя супруги стали героями программы "Пустьговорят" Первого канала.Ирина Аманти после 25 лет совместнойжизни с вокалистом недавно наконец обрела законный статус. Однако наслаждаться прелестями семейной жизни ей некогда – Ирина обвиняетэкс-супругу возлюбленного Ольгу Мартынову во лжи, клевете и подтасовке фактов.Аманти утверждает, что девушка выкачала все деньги изпопулярного певца. Якобы дорогостоящая машина и дом на Рублевке Мартыновой былиприобретены за счет Казаченко.В ответ Ольга заявляет, что никаких средств от экс-мужа неполучала. Более того, Казаченко отказывается платить алименты на сына. Такжемолодая мать рассказала, что у артиста был еще один брак, который тот почему-тоскрывает от общественности.Ведущий шоу Дмитрий Борисовпопросил Казаченко прокомментировать слова Мартыновой. Певец отвечал неохотно.По словам артиста, первыйраз он женился довольно рано, в 21 год. Его супругой стала полтавчанка Марина,которая подарила ему дочь Марианну. В 1989году этот брак распался. Далее артист отметил, что обо всех остальных его женахвсем все известно.Однако редакторам ток-шоу удалось найти загадочную женщину, которая была замужемза вокалистом с 1994 по 2002 год. Ею оказалась некая Юлия Наливайко.Наливайко вышла на связь со студией по Скайпу. Юлия рассказала,что много лет назад ей понадобилась московская прописка для получения работы идруг ее возлюбленного – артист Казаченко предложил заключить фиктивный брак. "Да,действительно, был брак. Этот брак был фиктивный. Этот брак был на бумажках.Это было очень много лет назад. И мне смешно, что это история сейчас всплывает",– отметила Наливайко.