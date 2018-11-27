Воскресный
инцидент в Черном море, в результате которого российская береговая
охрана задержала несколько украинских судов, вызвал довольно вялую
реакцию президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта по
международным отношениям Михаила Троицкого, нейтральная и немногословная риторика
американского лидера говорит о том, что он, несмотря ни на что, настроен
на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Воскресный
инцидент в Черном море, в результате которого российская береговая
охрана задержала несколько украинских судов, вызвал довольно вялую
реакцию президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта по
международным отношениям Михаила Троицкого, нейтральная и немногословная риторика
американского лидера говорит о том, что он, несмотря ни на что, настроен
на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
По
мнению политолога, глава Белого дома хочет вести переговоры со своим
российским коллегой. "И в результате этих переговоров выяснить, как
интересы США могут быть удовлетворены", – сказал аналитик.
Эксперт
отметил, что сам Трамп никогда не позволял себе словесные нападки на
Россию и обвинения ее лидера. "Трамп хочет, во всяком случае, возможно,
лично поговорить с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, а
потом определиться со своей позицией", – цитирует Троицкого BFM.RU.
Вместе с тем он напомнил, что представитель США в ООН Никки Хейли
использовала довольно жесткую риторику в адрес России. Поэтому эксперт
не исключил, что американцы пытаются играть в классическую игру "Плохой и
хороший полицейский".
Напомним,
в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглись
в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной
охраной ФСБ. После этого в Киеве по инициативе Петра Порошенко приняли
решение ввести военное положение в юго-восточных регионах.
Комментариев
из Белого дома не было больше суток. Отвечая на вопросы журналистов,
Трамп заявил, что недоволен произошедшем, однако не стал предъявлять
обвинения и претензии ни к одной из сторон конфликта. В свою очередь,
госсекретарь США Майк Помпео призвал лидеров России и Украины начать переговоры для урегулирования ситуации.
Украинская
провокация в Черном море произошла аккурат к переговорам Владимира
Путина и Дональда Трампа в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Встреча двух
лидеров состоится в рамках саммита "Большой двадцатки", который пройдет
с 30 ноября по 1 декабря.