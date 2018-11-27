Воскресный инцидент в Черном море, в результате которого российская береговая охрана задержала несколько украинских судов, вызвал довольно вялую реакцию президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта по международным отношениям Михаила Троицкого, нейтральная и немногословная риторика американского лидера говорит о том, что он, несмотря ни на что, настроен на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Воскресныйинцидент в Черном море, в результате которого российская береговаяохрана задержала несколько украинских судов, вызвал довольно вялуюреакцию президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта помеждународным отношениям Михаила Троицкого, нейтральная и немногословная риторикаамериканского лидера говорит о том, что он, несмотря ни на что, настроенна встречу с президентом России Владимиром Путиным.Помнению политолога, глава Белого дома хочет вести переговоры со своимроссийским коллегой. "И в результате этих переговоров выяснить, какинтересы США могут быть удовлетворены", – сказал аналитик.Экспертотметил, что сам Трамп никогда не позволял себе словесные нападки наРоссию и обвинения ее лидера. "Трамп хочет, во всяком случае, возможно,лично поговорить с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, апотом определиться со своей позицией", – цитирует Троицкого BFM.RU.Вместе с тем он напомнил, что представитель США в ООН Никки Хейлииспользовала довольно жесткую риторику в адрес России. Поэтому экспертне исключил, что американцы пытаются играть в классическую игру "Плохой ихороший полицейский".Напомним,в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглисьв территориальные воды России, после чего были задержаны пограничнойохраной ФСБ. После этого в Киеве по инициативе Петра Порошенко принялирешение ввести военное положение в юго-восточных регионах.Комментариевиз Белого дома не было больше суток. Отвечая на вопросы журналистов,Трамп заявил, что недоволен произошедшем, однако не стал предъявлятьобвинения и претензии ни к одной из сторон конфликта. В свою очередь,госсекретарь США Майк Помпео призвал лидеров России и Украины начать переговоры для урегулирования ситуации.Украинскаяпровокация в Черном море произошла аккурат к переговорам ВладимираПутина и Дональда Трампа в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Встреча двухлидеров состоится в рамках саммита "Большой двадцатки", который пройдетс 30 ноября по 1 декабря.