Трассу М-7 освобождают от пробок. Федеральные дорожники рапортуют о завершении капитального ремонта двух мостов на М-7 во Владимирской области. Речь идет об объекте на 94 км федеральной автодороги, это мост через реку Киржач, и о мосте через реку Вольга в Петушинском районе.

Трассу М-7 освобождают от пробок. Федеральные дорожники рапортуют о завершении капитального ремонта двух мостов на М-7 во Владимирской области. Речь идет об объекте на 94 км федеральной автодороги, это мост через реку Киржач, и о мосте через реку Вольга в Петушинском районе. Во время ремонта полностью заменили и отремонтировали балки пролетных строений, ригели, деформационные швы, береговые и промежуточные опоры, переустроили мостовое полотно и тротуары, восстановили и укрепили откосы конусов. На объектах появилась система водоотвода, новое барьерное и перильное ограждения. А на мосту через реку Киржач были устроены локальные очистные сооружения.