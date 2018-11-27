Главный тренер турецкого клуба Галатасарай Фатих Терим в преддверии поединка 5-го тура футбольной Лиги чемпионов против московского Локомотива признался, что с уважением относится к наставнику железнодорожников Юрию Семину.

Главный тренер турецкого клуба "Галатасарай" Фатих Терим в преддверии поединка 5-го тура футбольной Лиги чемпионов против московского "Локомотива" признался, что с уважением относится к наставнику железнодорожников Юрию Семину."Мы очень уважаем Юрия Семина. Он является опытным тренером, имеющим большое имя в российском футболе, — приводит слова Терима РИА Новости. – Однако не смотрите на цифры, какая разница во сколько защитников мы сыграем – надо смотреть на стиль нашей игры и наши действия на поле".Кроме того, турецкий специалист отметил погодные условия, в которых придется сыграть его подопечным. "Это Москва, и сейчас здесь практически зима. Мы ожидали такой погоды, и на нее не можем повлиять. Надо адаптироваться к ней и играть".Напомним, что встреча между "Локомотивом" и "Галатасараем" состоится в среду, 28 ноября. Игра состоится на столичном стадионе "Локомотив" в Черкизове и начнется в 21:00 по московскому времени.