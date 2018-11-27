Первый в жизни полет на дельтаплане едва не стал последним в жизни для Криса Гурски. Инструктор забыл пристегнуть своего подопечного.

Первый в жизни полет на дельтаплане едва не стал последним вжизни для Криса Гурски. Инструктор забыл пристегнуть своего подопечного.Порцию адреналина Крис решил получить во время своегоотпуска в Швейцарии. Но не ожидал, что впечатление от этого развлеченияокажется настолько сильным. Гурски оплатил инструктору полет на дельтаплане.Однако после взлета оказалось, что с летательным аппаратом незадачливоготуриста ничего не связывает, кроме крепких рук. Его забыли пристегнуть.Крис не растерялся и схватился сначала за самого забывчивогоинструктора, а затем за шасси. В таком положении воздухоплаватель провел 2минуты 14 секунд. За свои деньги турист получил порванное сухожилие бицепсалевой руки и сломанное запястье, пишет EG.ru. Норадуется тому, что остался жив.