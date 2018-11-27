Первый в жизни полет на дельтаплане едва не стал последним в
жизни для Криса Гурски. Инструктор забыл пристегнуть своего подопечного.
Первый в жизни полет на дельтаплане едва не стал последним в
жизни для Криса Гурски. Инструктор забыл пристегнуть своего подопечного.
Порцию адреналина Крис решил получить во время своего
отпуска в Швейцарии. Но не ожидал, что впечатление от этого развлечения
окажется настолько сильным. Гурски оплатил инструктору полет на дельтаплане.
Однако после взлета оказалось, что с летательным аппаратом незадачливого
туриста ничего не связывает, кроме крепких рук. Его забыли пристегнуть.
Крис не растерялся и схватился сначала за самого забывчивого
инструктора, а затем за шасси. В таком положении воздухоплаватель провел 2
минуты 14 секунд. За свои деньги турист получил порванное сухожилие бицепса
левой руки и сломанное запястье, пишет EG.ru. Но
радуется тому, что остался жив.