Этери Тутберидзе вежливо, но жестко ответила журналисту на очередной вопрос о Евгении Медведевой. Заслуженный тренер дала понять, что не желает в сотый раз обсуждать свою бывшую подопечную.

Этери Тутберидзе вежливо, но жестко ответила журналисту наочередной вопрос о Евгении Медведевой. Заслуженный тренер дала понять, что не желаетв сотый раз обсуждать свою бывшую подопечную.Этери Тутберидзе снова принялись донимать вопросом оМедведевой. Журналиста интересовало – почему вокруг фигуристки, покинувшейкоманду заслуженного тренера, столько шума? При том, что Евгения даже не заняла ни одного призового места на прошедшем Гран-при.Тренер несколько раз сказала назойливому корреспонденту Life, что не желаеткомментировать эту ситуацию. В конце концов, все же остановилась иответила. "Возможно, потому, что она двукратная чемпионка мира?", – поясниланаставница фигуристок журналисту – как ребенку, неспособному сложить 2 и2.Россияне тем временем продолжают обсуждать неудачноевыступление Евгении Медведевой на французском этапе Гран-при по фигурномукатанию. Спортсменка впервые в своей карьере не смогла пробиться в финал.Причин такой неудачи называют несколько. По мнению некоторыхэкспертов, диетолог команды нового тренера Медведевой, канадца Брайана Орсера,не справляется с работой. Во время выступления Евгении во Франции многиезаметили, что спортсменка явно прибавила несколько килограммов в весе.А главной проблемой покинувшей Медведевой специалисты называют нехватку ледовойпрактики. У канадца фигуристка тренируется дважды в день по 45 минут. Тогда как угруппы Тутберидзе, которую Евгения покинула не так давно, совершенно другойграфик – спортсменки тренируются по полтора часа утром и после обеда. Незабывают спортсмены и об общей физической подготовке.