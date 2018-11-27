Этери Тутберидзе вежливо, но жестко ответила журналисту на
очередной вопрос о Евгении Медведевой. Заслуженный тренер дала понять, что не желает
в сотый раз обсуждать свою бывшую подопечную.
Этери Тутберидзе вежливо, но жестко ответила журналисту на
очередной вопрос о Евгении Медведевой. Заслуженный тренер дала понять, что не желает
в сотый раз обсуждать свою бывшую подопечную.
Этери Тутберидзе снова принялись донимать вопросом о
Медведевой. Журналиста интересовало – почему вокруг фигуристки, покинувшей
команду заслуженного тренера, столько шума? При том, что Евгения даже не заняла ни одного призового места на прошедшем Гран-при.
Тренер несколько раз сказала назойливому корреспонденту Life, что не желает
комментировать эту ситуацию. В конце концов, все же остановилась и
ответила. "Возможно, потому, что она двукратная чемпионка мира?", – пояснила
наставница фигуристок журналисту – как ребенку, неспособному сложить 2 и2.
Россияне тем временем продолжают обсуждать неудачное
выступление Евгении Медведевой на французском этапе Гран-при по фигурному
катанию. Спортсменка впервые в своей карьере не смогла пробиться в финал.
Причин такой неудачи называют несколько. По мнению некоторых
экспертов, диетолог команды нового тренера Медведевой, канадца Брайана Орсера,
не справляется с работой. Во время выступления Евгении во Франции многие
заметили, что спортсменка явно прибавила несколько килограммов в весе.
А главной проблемой покинувшей Медведевой специалисты называют нехватку ледовой
практики. У канадца фигуристка тренируется дважды в день по 45 минут. Тогда как у
группы Тутберидзе, которую Евгения покинула не так давно, совершенно другой
график – спортсменки тренируются по полтора часа утром и после обеда. Не
забывают спортсмены и об общей физической подготовке.