Александра Бортич нашла своего идеального мужчину. Избранник одной из самых популярных российских актрис – молодой предприниматель Евгений Савельев.

Александра Бортич нашла своего идеального мужчину. Избранникодной из самых популярных российских актрис – молодой предприниматель ЕвгенийСавельев.Евгений – сын Валерия Савельева, главы инвестиционной группыAVS Group и члена Палаты представителей заксобрания Свердловской области. Онполностью соответствует описанию внешности идеального мужчины – как его снедавних пор представляет Бортич: зеленые глаза, каштановые волосы, борода – "и он самый крутой мужик на свете".Евгений раньше думал пойти по стопам отца – сделать карьеруна государственной службе. Однако потом решил заняться бизнесом. Какрассказывал предприниматель в интервью Forbes, в 2015 году он вдохновилсяуроками профессора МХАТ Виктора Мархасева и решил создать школу ораторскогоискусства "Король говорит", пишет издание Super.Александра Бортич о личной жизни предпочитает нераспространяться. Известно лишь, что актриса долгое время встречалась с актеромИльей Маланиным. После того, как они расстались, артистка вышла замуж за рэпераМеззу Ароновского (Вячеслава Воронцова). С ним она также развелась летом2018-го.Александра – одна из самых популярных российский актрис. Онапризнана "Женщиной года" за рольв фильме "Я худею". Как отмечает издание, новые картины с участиемБортич выходят едва ли не каждый месяц. Тем не менее, как признается 24-летняяактриса, на красной дорожке она до сих пор чувствует себя неловко.