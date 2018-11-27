Александра Бортич нашла своего идеального мужчину. Избранник
одной из самых популярных российских актрис – молодой предприниматель Евгений
Савельев.
Александра Бортич нашла своего идеального мужчину. Избранник
одной из самых популярных российских актрис – молодой предприниматель Евгений
Савельев.
Евгений – сын Валерия Савельева, главы инвестиционной группы
AVS Group и члена Палаты представителей заксобрания Свердловской области. Он
полностью соответствует описанию внешности идеального мужчины – как его с
недавних пор представляет Бортич: зеленые глаза, каштановые волосы, борода – "и он самый крутой мужик на свете".
Евгений раньше думал пойти по стопам отца – сделать карьеру
на государственной службе. Однако потом решил заняться бизнесом. Как
рассказывал предприниматель в интервью Forbes, в 2015 году он вдохновился
уроками профессора МХАТ Виктора Мархасева и решил создать школу ораторского
искусства "Король говорит", пишет издание Super.
Александра Бортич о личной жизни предпочитает не
распространяться. Известно лишь, что актриса долгое время встречалась с актером
Ильей Маланиным. После того, как они расстались, артистка вышла замуж за рэпера
Меззу Ароновского (Вячеслава Воронцова). С ним она также развелась летом
2018-го.
Александра – одна из самых популярных российский актрис. Она
признана "Женщиной года" за роль
в фильме "Я худею". Как отмечает издание, новые картины с участием
Бортич выходят едва ли не каждый месяц. Тем не менее, как признается 24-летняя
актриса, на красной дорожке она до сих пор чувствует себя неловко.