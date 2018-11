Основатель организации Wikileaks Джулиан Ассанж был вынужден отдать родственникам своего кота по кличке Мичи, который скрашивал его жизнь в посольстве Эквадора в Лондоне, где он более шести лет скрывается от возможной экстрадиции в США.

Основатель организации Wikileaks Джулиан Ассанж был вынужден отдать родственникам своего кота по кличке Мичи, который скрашивал его жизнь в посольстве Эквадора в Лондоне, где он более шести лет скрывается от возможной экстрадиции в США.Об этом в Twitter проинформировала мировую общественность Ханна Йонассон, редактор сайта Justice 4 Assange, на котором размещаются материалы в поддержку основателя Wikileaks.In the same document in which Ecuador threatened to hand Assange over for arrest, Ecuador also threatened to put Assange's cat in the pound.Insensed at the threat, he asked his lawyers to take his cat to safety. The cat is with Assange's family. They will be reunited in freedom. pic.twitter.com/W9FvDbvQgw— Hanna Jonasson (@AssangeLegal) 27 ноября 2018 г.Она пояснила такой шаг тем, что власти Эквадора пригрозили поместить кота Мичи в клетку и рассерженный данной угрозой Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное.Йонассон заверила читателей в том, что кот в данное время находится в безопасности, он живет с членами семьи Ассанжа и ждет, когда воссоединится с хозяином на свободе.По мнению журналистов итальянской газеты Repubblica, которые недавно навещали правозащитника в эквадорском посольстве в Лондоне, власти латиноамериканской страны делают все возможное, чтобы заставить Ассанжа покинуть дипломатическое представительство.В марте 2018 года он был лишен доступа в Интернет и телефонной связи. Кроме того, Кито потребовал от правозащитника соблюдать ряд условий для того, чтобы оставаться в посольстве. Среди них – как следует ухаживать за Мичи. Позднее утверждалось, что Ассанж плохо кормит кота и неаккуратно убирает за ним. Эти обвинения обидели австралийца.Он с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище, чтобы тем самым избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест, в связи с обвинениями в изнасиловании. Ассанж полагает, что Швеция отправит его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Государственного департамента.В свою очередь, основатель WikiLeaks называет обвинения политически мотивированными и отвергает их.