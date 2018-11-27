Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию депутат Александр Колесников на заседании думы Екатеринбурга при обсуждении работы пресс-службы государственного органа обрушился с резкой критикой на местных журналистов.

Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию депутат Александр Колесников на сегодняшнем заседании думы Екатеринбурга при обсуждении работы пресс-службы государственного органа обрушился с резкой критикой на местных журналистов.Все началось с жалобы депутата Елены Дерягиной, посетовавшей на то, что мероприятия, проводимые ею, недостаточно представлены на сайте городской думы. По этой причине народная избранница предложила определить соответствующие требования к работе думской пресс-службы.Какое-то время депутаты обсуждали эти требования, а также возможность освещения своей деятельности в местных средствах массовой информации — на платной основе. Подобное предложение возмутило Александра Колесникова: взяв микрофон он обрушился с резкой критикой на прессу.— Ничего не перепутали? Это нам должны платить за информповоды! — заявил он, отметил, что к работе пресс-службы у него претензий нет и продолжил: — Проблема в другом. У нас журналисты бестолочи! Давайте говорить правду об этом!Затем Александр Колесников привел пример, как они провели с "Областным телевидением" экскурсию на "Водоканале", в результате чего вышел сюжет, в котором рассказывалось о том, что компания, поставляющая дома Екатеринбурга воду, планирует ее разливать и продавать. "Это что такое?" — возмутился депутат."Не мы для журналистов, они для нас! Нету такой четвертой власти, журналисты — это сказки! Поэтому надо брать человека, нормально организуйте все и пусть они (средства массовой информации) в очередь здесь выстраиваются. А потом только проверяйте, что они пишут", — предложил свое решение вопроса Александр Колесников.В подтверждение своего мнения депутат привел пример работы журналистов с администрацией: "Берут интервью, я был свидетелем несколько лет назад, какой-то важный абсолютно момент, и такую ересь несут по всем каналам!"Неприязнь к журналистам у депутата возникла давно. Так, весной 2016 года, он напал на оператора "Областного телевидения", делающего сюжет о конфликте между жильцами и управляющей компании "РЭМП Железнодорожного района", в то время Александр Колесников был ее управляющим.