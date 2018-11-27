Киевский политолог Михаил Чаплыга
напомнил президенту Украины Петру Порошенко его слова четырехлетней
давности о ненужности военного положения. Эксперт отметил, что тогдашние
заявления лидера Незалежной
полностью расходились с его сегодняшней позицией. Пользователи Сети
между тем предположили, что Порошенко страдает болезнью Альцгеймера, для
которой характерны провалы в памяти.
Киевский политолог Михаил Чаплыга
напомнил президенту Украины Петру Порошенко его слова четырехлетней
давности о ненужности военного положения. Эксперт отметил, что тогдашние
заявления лидера Незалежной
полностью расходились с его сегодняшней позицией. Пользователи Сети
между тем предположили, что Порошенко страдает болезнью Альцгеймера, для
которой характерны провалы в памяти.
Чаплыга
отметил, что 22 июля 2014 года в Донбассе Порошенко с трибуны Верховной
рады говорил о ненужности и вреде военного положения. Украинский лидер
заявлял, что страна и без того находится в состоянии боевых действий и
введение военного положения лишь помешают восстановлению экономики Незалежной.
"…Необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение, что невозможно во время военного положения", – приводит Чаплыга
слова Порошенко. Украинский лидер четыре года назад в обоснование своей
позиции подчеркивал, что военное положение предполагает запрет на
поставки в страну продукции двойного назначения, а также поддержку
международными финансовыми организациями.
Напомним,
накануне Верховная рада проголосовала за инициативу главы государства о
введении военного положения. Порошенко пришлось пойти на ряд уступок.
во-первых, военное положение вводится не на 60, а на 30 дней – с 28
ноября и до конца декабря. Это позволит начать кампанию по выборам
президент уже в этом году, а значит, переносить их не придется.
Кроме
того, военное положение вводится не на всей Украине, а лишь в
юго-восточных регионах, соседствующих с Россией. Более того, Киев не
собирается разрывать дипломатические отношения с Москвой. Украина также
намерена продолжить свое участие в минских соглашениях.
О военном положении на Украине заговорили после инцидента в Керченском проливе в минувшую субботу. Суда военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ.