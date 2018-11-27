Киевский политолог Михаил Чаплыга напомнил президенту Украины Петру Порошенко его слова четырехлетней давности о ненужности военного положения. Эксперт отметил, что тогдашние заявления лидера Незалежной полностью расходились с его сегодняшней позицией. Пользователи Сети между тем предположили, что Порошенко страдает болезнью Альцгеймера, для которой характерны провалы в памяти.

Киевский политолог Михаил Чаплыганапомнил президенту Украины Петру Порошенко его слова четырехлетнейдавности о ненужности военного положения. Эксперт отметил, что тогдашниезаявления лидера Незалежнойполностью расходились с его сегодняшней позицией. Пользователи Сетимежду тем предположили, что Порошенко страдает болезнью Альцгеймера, длякоторой характерны провалы в памяти.Чаплыгаотметил, что 22 июля 2014 года в Донбассе Порошенко с трибуны Верховнойрады говорил о ненужности и вреде военного положения. Украинский лидерзаявлял, что страна и без того находится в состоянии боевых действий ивведение военного положения лишь помешают восстановлению экономики Незалежной."…Необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение, что невозможно во время военного положения", – приводит Чаплыгаслова Порошенко. Украинский лидер четыре года назад в обоснование своейпозиции подчеркивал, что военное положение предполагает запрет напоставки в страну продукции двойного назначения, а также поддержкумеждународными финансовыми организациями.Напомним,накануне Верховная рада проголосовала за инициативу главы государства овведении военного положения. Порошенко пришлось пойти на ряд уступок.во-первых, военное положение вводится не на 60, а на 30 дней – с 28ноября и до конца декабря. Это позволит начать кампанию по выборампрезидент уже в этом году, а значит, переносить их не придется.Крометого, военное положение вводится не на всей Украине, а лишь вюго-восточных регионах, соседствующих с Россией. Более того, Киев несобирается разрывать дипломатические отношения с Москвой. Украина такженамерена продолжить свое участие в минских соглашениях.О военном положении на Украине заговорили после инцидента в Керченском проливе в минувшую субботу. Суда военно-морских сил Незалежной вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ.