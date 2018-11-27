Концерт Элджея, который должен был состояться 28 ноября в Якутске, отменен. Организаторы концерта заявили, что человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России грозились избить и убить в Якутске. По их словам, отмена мероприятия будет уроком для города.

Концерт Элджея, который должен был состояться 28 ноября в Якутске, отменен. Произошло это из-за угрозы расправой, сообщили организаторы на своей странице в Instagram.Еще за месяц до концерта якутский депутат Александр Силин требовал отменить концерт рэпера из-за его нацистских татуировок и сомнительного внешнего вида. Также известная якутская общественница Анжелика Оконешникова назвала Элджея "чуваком с бельмом на глазу, не выпускающим бутылку и сигареты из рук".Организаторы концерта заявили, что "человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России" грозились избить и убить в Якутске. По их словам, отмена мероприятия "будет уроком для города".Творчество Элджея вызывает негативное отношение со стороны многих родителей, активистов. Они считают, что тексты песен музыканта пропагандируют употребление наркотиков, агрессивное поведение, однополые отношения.Управление образования администрации Якутска рассылало по местным школам рекомендации, в которых просило не пускать школьников на концерт исполнителя. В свою очередь, организаторы комментируют, что им жаль фанатов Элджея, а также ребят с детского дома, чья единственная радость – увидеть своего кумира.