Введение военного положения на Украине выгодно только президенту Петру Порошенко. так оценивают действия властей большинство опрошенных украинцев.

Введение военного положения на Украине выгодно толькопрезиденту Петру Порошенко. так оценивают действия властей большинствоопрошенных украинцев.Мнения участников опроса разделились. Некоторые респондентысчитают, что Россия "устроила беспредел" в водах Черного моря и"перешла все границы". Другие придерживаются мнения, что военноеположение нужно – из-за "реальныхвоенных действий в стране".Однако большинство опрошенных к принятому Верховной радойзакону относятся отрицательно. Одни считают, что вводить военное положениенужно было раньше – в 2015 году – но не сейчас. Другие подчеркивают, что такаямера обостряет обстановку. "Я за то, чтобы был худой мир, чем убивалинаших граждан", – заметил один из опрашиваемых.Часть респондентов уверена, что военное положение выгодновластям. Они считают, что правители Украины зарабатывают деньги на гибели людей.Как сказал один из собеседников, это нужно "человеку на букву "П".В целом же подавляющее большинство относится к инициативе Порошенко отрицательно."Положение вводить не надо: не получим пенсий, банки будут работать сосбоями, цены будут расти", – заявил корреспонденту участник опроса,опубликованного на YouTube-каналеукраинского блогера Анатолия Шария.25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных немедленно остановиться. Украинские суда опасно маневрировали и были задержаны. В Кремле происшествие назвали опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.А Верховная рада Украины тем временем по инициативе Порошенко одобрила введение военного положения с 28 ноября. Особый режим будет действовать в некоторых областях страны в течение 30 дней.