Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит много
времени в спортзале в межсезонье. Фотографию с очередной тренировки она разместила
на своей странице в Instagram.
Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит много
времени в спортзале в межсезонье. Фотографию с очередной тренировки она разместила
на своей странице в Instagram.
На снимке она выполняет упражнение под названием "мертвая
тяга". Свитолина поднимает штангу, не сгибая ноги в коленях. Такое упражнение считается
очень сложным и травмоопасным. Однако девушка не боится трудностей и хвастается
своими новыми победами в социальной сети. "Первая неделя тренировок", -
подписала Элина фотографию.
Подписчики похвалили волю и энтузиазм спортсменки: "Большая
молодец!", "Молодец, продолжай в том
же духе!". Некоторые пользователи отметили, что у нее очень хорошая
фигура: "Идеальная фигура", "Красивая!",
"Очень сильные у вас руки". Кто-то считает, что, выполняя такие упражнения, теннисистка
быстро накачает свою попу: "Скоро у
Элины появится попа", "Наконец
жопу прокачает".
Элина Свитолина является победительницей
пятнадцати турниров Женской теннисной ассоциации и бывшей третьей ракеткой мира
в одиночном разряде. Кроме того, спортсменка была первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.
Недавно российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в
своем Instagram фотографию с острова Бали. В кадре российская чемпионка
позирует в облегающем розовом купальнике, на котором нарисован большой ананас. Снимок был сделан у зеркала в ванной. "Доброе утро. Островной дресс-код",
– прокомментировала девушка снимок.