Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит много времени в спортзале в межсезонье. Фотографию с очередной тренировки она разместила на своей странице в Instagram.

Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит многовремени в спортзале в межсезонье. Фотографию с очередной тренировки она разместилана своей странице в Instagram.На снимке она выполняет упражнение под названием "мертваятяга". Свитолина поднимает штангу, не сгибая ноги в коленях. Такое упражнение считаетсяочень сложным и травмоопасным. Однако девушка не боится трудностей и хвастаетсясвоими новыми победами в социальной сети. "Первая неделя тренировок", -подписала Элина фотографию.Подписчики похвалили волю и энтузиазм спортсменки: "Большаямолодец!", "Молодец, продолжай в томже духе!". Некоторые пользователи отметили, что у нее очень хорошаяфигура: "Идеальная фигура", "Красивая!","Очень сильные у вас руки". Кто-то считает, что, выполняя такие упражнения, теннисисткабыстро накачает свою попу: "Скоро уЭлины появится попа", "Наконецжопу прокачает".Элина Свитолина является победительницейпятнадцати турниров Женской теннисной ассоциации и бывшей третьей ракеткой мирав одиночном разряде. Кроме того, спортсменка была первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.Недавно российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала всвоем Instagram фотографию с острова Бали. В кадре российская чемпионкапозирует в облегающем розовом купальнике, на котором нарисован большой ананас. Снимок был сделан у зеркала в ванной. "Доброе утро. Островной дресс-код",– прокомментировала девушка снимок.