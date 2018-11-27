На арестованных украинских кораблях обнаружен целый арсенал. Российские пограничники сообщают, что изъяли 4 скорострельных 30-миллиметровых пушки и более 700 снарядов к ним, 4 автоматических гранатомета АГС-17.

На арестованных украинских кораблях обнаружен целый арсенал. Российские пограничники сообщают, что изъяли 4 скорострельных 30-миллиметровых пушки и более 700 снарядов к ним, 4 автоматических гранатомета АГС-17, пишет агентство военных новостей "Интерфакс-АВН".Также украинцы везли пару тяжелых пулеметов ДШК, 4 обычных пулемета Калашникова, 13 автоматов АК-47, 4 пистолета Макарова, травматическое и сигнальное оружие.Напомним, 25 ноября украинский буксир "Яны Капу" и бронекатера "Никополь" и "Бердянск" вторглись в российские территориальные воды. На предупреждения пограничников они не реагировали, поэтому суда ФСБ РФ были вынуждены открыть огонь по нарушителям. Сейчас все украинские корабли арестованы и стоят в порту Керчи, а экипажи отправлены под стражу.