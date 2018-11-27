Моряки кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе 25 ноября, содержатся в достойных условиях, жалоб от них не поступало. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина во вторник, 27 ноября.

Моряки кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе 25 ноября, содержатся в достойных условиях, жалоб от них не поступало. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина во вторник, 27 ноября.Все моряки в тепле, сытые, отметила Лубина. Жалоб от них или их родственников не было, передает ТАСС.Судьбу моряков будет определять следствие. Согласно законодательству Украины, есть такая норма — приказы, нарушающие закон, можно не выполнять.В настоящее время все задержанные находятся в статусе подозреваемых.25 ноября три военных корабля Украины незаконно пересекли государственную границу РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требование остановиться. С целью принудительной остановки российские пограничники применили оружие. В результате трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, врачи оказали им помощь.Сейчас корабли находятся в порту Керчи. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.