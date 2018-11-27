Юмористический ролик с участием Ивана Урганта вызвал негодование
поклонников. Интернет-обыватели решили, что шоумен выступает против рэпера Хаски, а после обрушили на него свой гнев. Однако все оказалось с точностью до наоборот.
Юмористический ролик с участием Ивана Урганта вызвал негодование
поклонников. Интернет-обыватели решили, что шоумен выступает против рэпера Хаски, а после обрушили на него свой гнев. Однако все оказалось с точностью до наоборот.
Портал о музыке The Flow опубликовал на личной странице
в Twitter фрагмент программы, в которой Иван исполняет песню, посвященную аресту
рэп-исполнителя. "Ха-ха-ха-ха-Хаски – и в зале мы гасим свет. / Ха-ха-ха-ха-Хаски
– и больше концерта нет. / Ха-ха-ха-ха-Хаски – как в сказке, куда исчез? / Много
в России таких чудес. Много в России таких чудес". – пропел телеведущий.
Подписчики паблика негативно отреагировали на ролик. В
комментариях знаменитость распекали за издевательство над измученным артистом, многие
отмечали, что больше не считают программу "Вечерний Ургант" прогрессивной. "Хорошая
была передача", "Зашкварились", – рассуждали пользователи Сети.
Между тем, при
просмотре полной версии передачи, становится понятно, что Иван, наоборот, выразил
поддержку исполнителю, рассказав о концерте в поддержку Хаски, организованном
российским рэп-сообществом. А после, смеха ради, он заметил, что никто и
никогда не устраивал выступлений в помощь правоохранительным органам. Ургант
заявил, что исправит положение, а после показал номер под названием "Концерт в
поддержку прокурора".
Напомним, 25-летнего
Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) арестовали на 12 суток 22 ноября в
Краснодаре после попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля. А
незадолго до этого его концерт отменили без объяснения причин. После стало
известно, что владелец заведения получил предупреждение от прокуратуры. 26 ноября измученного певца освободили.