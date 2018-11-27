Юмористический ролик с участием Ивана Урганта вызвал негодование поклонников. Интернет-обыватели решили, что шоумен выступает против рэпера Хаски, а после обрушили на него свой гнев. Однако все оказалось с точностью до наоборот.

Юмористический ролик с участием Ивана Урганта вызвал негодованиепоклонников. Интернет-обыватели решили, что шоумен выступает против рэпера Хаски, а после обрушили на него свой гнев. Однако все оказалось с точностью до наоборот.Портал о музыке The Flow опубликовал на личной страницев Twitter фрагмент программы, в которой Иван исполняет песню, посвященную арестурэп-исполнителя. "Ха-ха-ха-ха-Хаски – и в зале мы гасим свет. / Ха-ха-ха-ха-Хаски– и больше концерта нет. / Ха-ха-ха-ха-Хаски – как в сказке, куда исчез? / Многов России таких чудес. Много в России таких чудес". – пропел телеведущий.Подписчики паблика негативно отреагировали на ролик. Вкомментариях знаменитость распекали за издевательство над измученным артистом, многиеотмечали, что больше не считают программу "Вечерний Ургант" прогрессивной. "Хорошаябыла передача", "Зашкварились", – рассуждали пользователи Сети.Между тем, припросмотре полной версии передачи, становится понятно, что Иван, наоборот, выразилподдержку исполнителю, рассказав о концерте в поддержку Хаски, организованномроссийским рэп-сообществом. А после, смеха ради, он заметил, что никто иникогда не устраивал выступлений в помощь правоохранительным органам. Ургантзаявил, что исправит положение, а после показал номер под названием "Концерт вподдержку прокурора".Напомним, 25-летнегоХаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) арестовали на 12 суток 22 ноября вКраснодаре после попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля. Анезадолго до этого его концерт отменили без объяснения причин. После сталоизвестно, что владелец заведения получил предупреждение от прокуратуры. 26 ноября измученного певца освободили.