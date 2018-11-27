В официальном издании органов госвласти Украины опубликован
указ Петра Порошенко о введении военного положения на 60 дней. Накануне Верховная
рада приняла документ, в котором фигурирует срок в 30 дней.
В официальном издании органов госвласти Украины опубликован
указ Петра Порошенко о введении военного положения на 60 дней. Накануне Верховная
рада приняла документ, в котором фигурирует срок в 30 дней.
Получается, что хитрый Порошенко, который мечтает отменить назначенные
на март президентские выборы, подсунул депутатам не тот указ. Фактически они
голосовали за введение военного положения на месяц и тогда бы выборы прошли, как
и планировалось 31 марта. Но теперь ситуация становится непонятной: предвыборную
кампанию нельзя начинать за три месяца до голосования, если в стране будет
действовать военное положение.
Еще один спорный момент обнаружили эксперты в опубликованном
указе. В документе не упоминаются области, в которых вводится военное
положение. Из всего десять, это приграничные с Россией регионы. Однако же в
указе, опубликованном в официальном издании, территории, попадающие под
введение военного положения, не уточняются, пишет .
Если опираться на действующее украинское законодательство,
то опубликованный указ уже вступил в силу. Правда, в Верховной раде не уверены,
что он будет иметь юридическую силу, так как депутаты голосовали за другой
документ. Депутат Тарас Пастух объяснил в эфире телеканала "112
Украина", что все сделано правильно, а официальное издание органов
госвласти по ошибке опубликовало первоначальный вариант указа.
Напомним, что 25 ноября, три военных корабля ВМС Украины
вторглись в территориальные воды России и маневрировали у берегов Крыма
несколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру
ФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. Они признались, что совершили
подготовленную провокацию.
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял
решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий
указ сегодня подписал Петр Порошенко, но Верховная рада внесла поправки и
уменьшила срок наполовину. Также верховный главнокомандующий привел войска в
состояние повышенной боеготовности и распорядился усилить охрану стратегических
объектов.