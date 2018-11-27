В официальном издании органов госвласти Украины опубликован указ Петра Порошенко о введении военного положения на 60 дней. Накануне Верховная рада приняла документ, в котором фигурирует срок в 30 дней.

В официальном издании органов госвласти Украины опубликовануказ Петра Порошенко о введении военного положения на 60 дней. Накануне Верховнаярада приняла документ, в котором фигурирует срок в 30 дней.Получается, что хитрый Порошенко, который мечтает отменить назначенныена март президентские выборы, подсунул депутатам не тот указ. Фактически ониголосовали за введение военного положения на месяц и тогда бы выборы прошли, каки планировалось 31 марта. Но теперь ситуация становится непонятной: предвыборнуюкампанию нельзя начинать за три месяца до голосования, если в стране будетдействовать военное положение.Еще один спорный момент обнаружили эксперты в опубликованномуказе. В документе не упоминаются области, в которых вводится военноеположение. Из всего десять, это приграничные с Россией регионы. Однако же вуказе, опубликованном в официальном издании, территории, попадающие подвведение военного положения, не уточняются, пишет .Если опираться на действующее украинское законодательство,то опубликованный указ уже вступил в силу. Правда, в Верховной раде не уверены,что он будет иметь юридическую силу, так как депутаты голосовали за другойдокумент. Депутат Тарас Пастух объяснил в эфире телеканала "112Украина", что все сделано правильно, а официальное издание органовгосвласти по ошибке опубликовало первоначальный вариант указа.Напомним, что 25 ноября, три военных корабля ВМС Украинывторглись в территориальные воды России и маневрировали у берегов Крыманесколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеруФСБ задержала нарушителей и доставила их в Керчь. Они признались, что совершилиподготовленную провокацию.Совет национальной безопасности и обороны Украины принялрешение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующийуказ сегодня подписал Петр Порошенко, но Верховная рада внесла поправки иуменьшила срок наполовину. Также верховный главнокомандующий привел войска всостояние повышенной боеготовности и распорядился усилить охрану стратегическихобъектов.