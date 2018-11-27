УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Федорова Валерия Александровича, 04.04.1941 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Федорова Валерия Александровича, 04.04.1941 года рождения, уроженца г. Анадырь, ушел из дома в п. Мосрентген 20 ноября 2018 года и с тех пор его местонахождение неизвестно .Приметы: среднего телосложения, рост 165 см, глаза серо-голубые, волосы седые с залысинами на лбу, имеются пигментные пятна на руках и на лице.Был одет: матерчатая серо-голубая куртка, темные брюки, полуботинки черного цвета, на голове темная вязанная шапкаПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 850-13-20, 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79