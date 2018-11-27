Супруга британского принца Уильяма Кейт Мидлтон стала очень эмоциональной после третьих родов. Расшатанные нервы герцогини Кембриджской приводят к скандалам в семье.

Супруга британского принцаУильяма Кейт Мидлтон стала очень эмоциональной после третьих родов. Расшатанныенервы герцогини Кембриджской приводят к скандалам в семье.На днях стало известно,что принц Гарри и Меган Маркл в скором времени переедут в Виндзор. Ходят слухи,что супруги вынуждены покинуть Лондон из нарастающего конфликта с Миддлтон.Поговаривают, что Кейт и Меган не смогли найти общий язык.Инсайдеры утверждают, чтогерцогиня Кембриджская после рождения третьего ребенка стала очень нервной.Придворные заметили у монаршей особы частые смены настроения.К примеру, во времяпримерки платья ее дочерью Шарлоттой, в котором та впоследствии появилась насвадьбе Меган Маркл, Кейт вдруг разрыдалась. Организаторы, которые сталисвидетелями странного поведения королевской особы, решили, что герцогинярастрогалась, поняв, как быстро растет ее наследница. Об этом сообщает The Telegraph.Примечательно, что друзья королевской семьи утверждают, что переезд герцогаи герцогини Сассекских совсем не связан с уязвимым состоянием родственницы. Якобы парапросто хочет получить больше свободы. Пресс-служба дворца уточнила, что супругихотят иметь больше пространства, когда родится ребенок.Сейчас Меган Маркл ипринц Уильям живут вместе в Ноттингемском коттедже на территории дворца. Всамой же королевской резиденции для них не было свободного места.