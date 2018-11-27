К дисциплинарной ответственности привлечены 11 госслужащих

К дисциплинарной ответственности привлечены 11 госслужащихПосле проверки прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены 11 госслужащих Александровского района. Депутаты слишком нерасторопно работают с обращениями жителей.Специалисты ведомства выявили нарушения сроков обращений граждан, отсутствие письменных ответов заявителям, а также многочисленные нарушения рассмотрений обращений по существу. 9 представлений внесено в региональный департамент здравоохранения, управление Росреестра области, Александровскую администрацию, администрацию Струнино, а также в администрации сельских поселений Александровского района.Кроме того, глав администраций Краснопламенского и Каринского сельских поселений привлекли к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрений обращений граждан и рассмотрений обращений по существу. Им назначен штраф в размере 5 тысяч рублей каждому.