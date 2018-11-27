Тенор Ильгам Валиев во время исполнения партии в спектакле Кармен в Екатеринбургском оперном театре в постановочной драке упал и повредил рот - так, что из него хлынула кровь. Замены артисту не нашлось, и во втором отделении Валиеву пришлось исполнять партию с наспех зашитым ртом.

Поклонники тенора из Уфы Ильгама Валиева называют его поступок героическим. Во время исполнения партии в спектакле "Кармен" в Екатеринбургском оперном театре в постановочной драке его неудачно бросили. Артист упал и некоторое время не поднимался, а когда встал, то изо рта у него сочилась кровь.Зрители поначалу приняли это за грим, вскоре был дан занавес – закончилось первое отделение. Оказалось, певец порвал рот.Во время перерыва пытались срочно найти замену Валиеву, но ее не нашлось. Рот певцу немного зашили, и он продолжил выступление, пишет "РГ".После спектакля лично знавшие о том, что произошло, написали в соцсети, что никто из зрителей не догадался о полученной артистом травме. "Ну, а кто был в курсе, дрожали от страха и гордости, переживая с ним каждую ноту!"После спектакля певца доставили в больницу, где ему наложили швы на рану и рекомендовали на две недели отказаться от выступлений.Через несколько дней Валиев сам написал в соцсети "ВКонтакте" о происшествии. Он пояснил, что не хотел "раздувать" это происшествие, но раз о нем все равно узнали, то решил лично объясниться с поклонниками.Он написал, что спектакль "Кармен" в Екатеринбурге — один из его любимых. По его словам, все драки и трюки ставил профессиональный каскадер и мастер по рукопашному бою, и все было доведено до автоматизма."Сколько раз пели этот спектакль, и никогда не было такого, всегда драки проходили без крови", — объясняет Ильгам Валиев. Однако "в этот раз что-то пошло не так"."Я получил травму: повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось, понять не могу никак", — признался артист, опубликовал фото с поврежденным ртом и поблагодарил всех поклонников за поддержку и сочувствие.