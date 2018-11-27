Могила Иммануила Канта и памятник великому философу подверглись нападению вандалов, борющихся таким образом против германизации Калининградской области. Пострадавший постамент сняли на видео.

Могила Иммануила Канта и памятник великому философу подверглись нападению вандалов, борющихся таким образом против германизации Калининградской области. Пострадавший постамент сняли на видео."Ночью неизвестные облили могилу Иммануила Канта краской. И то же сделали с памятником Канту у здания Университета имени Канта", — написала в Facebook директор собора Вера Таривердиева.На дело злоумышленники пошли около четырех часов утра, а на вандализм их, судя по всему, спровоцировало голосование за новое название аэропорта Храброво, где лидирует имя Иммануила Канта. В разбросанных рядом листовках хулиганы назвали основателя классической немецкой философии "врагом" и "предателем", а также призвали студентов и руководство федерального университета отказаться от использования его имени. Сейчас поиском злоумышленников занимается полиция."Самое плохое, что они закидали могилу какой-то нитрокраской с очень едким запахом. Такое ощущение, что она в камни впитывается. Будем стараться отмыть это все как можно скорее", — сообщил "Новому Калининграду" пресс-секретарь собора Владимир Силиневич.Представитель клининговой компании ОМС сообщил, что следы краски уже начали убирать.