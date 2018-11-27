В Киеве задержан подозреваемый в поджоге Андреевской церкви. Им оказался 32-летний мужчина. У него дома нашли зажигательные смеси.

На Украине задержан подозреваемый в поджоге Андреевской церкви.Им оказался 32-летний киевлянин. Его нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Глава киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко сообщил, что ранее мужчина не имел проблем с законом. У него дома нашли одежду, гаджеты и зажигательные смеси.Нападение на церковь было совершено утром 15 ноября, напоминает РИА Новости. Злоумышленники забросали храм коктейлями Молотова. Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря заявил, что к этому якобы причастны "приспешники Москвы", но никаких подтверждающих фактов не предоставил. Представители канонической УПЦ категорически отвергли домыслы о причастности Москвы к поджогу, назвав эту акцию провокацией.Ранее президент Украины Петр Порошенко решил передать один из красивейших храмов Киева в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Это было сделано после того, как Константинополь начал процедуру предоставления автокефалии украинской неканонической церкви.В Киеве надеются получить томос до конца года, но для этого нужно провести объединительный собор и выбрать главу "объединенной" церкви. Собор должен был состояться в ноябре, потом его перенесли на декабрь, но точную дату так до сих пор и не назвали.