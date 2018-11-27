В понедельник, 26 ноября, не менее пяти человек погибли в результате обрушения строящегося моста в центральном регионе Колумбии.

В понедельник, 26 ноября, не менее пяти человек погибли в результате обрушения строящегося моста в центральном регионе Колумбии. О происшествии сообщает информационное агентство EFE.Как уточняется, ЧП произошло на 64 километре трассы, соединяющей столицу Боготу с городом Вильявисенсио, который расположен в центральном департаменте Мета. Упали несколько частей моста. Пять человек погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.Компания Coviandina, которая отвечает за проект, уже начала оказание помощи пострадавшим. Власти планируют начать расследование причин инцидента в самое ближайшее время.Происшествие случилось недалеко от места, где в январе текущего года обрушился висячий пешеходный мост, передает ТАСС. Тогда погибли семь человек и еще 13 пострадали.