Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса Лаборатории Касперского, рассказал об угрозе взлома автомобильных компьютеров. В современной машине в среднем стоит около 60 компьютеров, каждый из которых может быть взломан хакерами, предупредил Моисеев.

Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского", рассказал об угрозе взлома автомобильных компьютеров. В современной машине в среднем стоит около 60 компьютеров, каждый из которых может быть взломан хакерами, предупредил Моисеев.Заводы, корабли, машины – все это управляется компьютерными системами, которые напрямую или опосредовано соединены с Интернетом, сказал Моисеев. "Лаборатория Касперского" работает с рядом автопроизводителей, в том числе европейских. Специалисты компании проводят проверку уязвимости автомобильных компьютеров.О том, что хакеры могут начать атаковать автомобили и другие системы, подсоединенные к Интернету, "Лаборатория Касперского" предупреждала еще в 2017 году. Так, киберпреступник может заразить вирусом смартфон автовладельца и через приложение управлять функциями машины, передает РИА Новости.