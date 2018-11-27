Утром 27 ноября в Неаполе был схвачен один из самых разыскиваемых не только в Италии, но и в мире преступников - Антонио Орландо - бессменный руководитель одного из кланов преступной группировки Каморра.

Утром 27 ноября в Неаполе был схвачен один из самых разыскиваемых не только в Италии, но и в мире преступников — Антонио Орландо — бессменный руководитель одного из кланов банды "Каморра". В отношении 60-летнего мафиозо выписаны два ордера на арест по обвинению в организации преступной структуры.Как сообщает РИА Новости, Орландо скрывался от правосудия около 15 лет, благодаря своему исключительному таланту заметать следы. Последний контакт с правоохранителями у него состоялся аж в 2003 году. Босс возглавлял клан "Каморры" из трех групп, который действовал на севере Неаполя и в его пригородах. Сам же Орландо управлял поставками высококачественного гашиша из Марокко, известного под маркой "айфон".Синьор Антонио был арестован в квартире на севере города, где он скрывался несколько дней. Надолго он оставаться не собирался. Теперь после суда Орландо придется провести долгие годы в тюрьмеКаморра (на неаполитанском диалекте morra — "банда") — одна из итальянских мафий, существующая с XVIII века. Отличается от других крупных бандитских группировок вроде сицилийской "Коза ностры" или калабрийской "Ндрангеты" сложной иерархической структурой, что усложняет поимку лидеров "Каморры". Если у той же "Коза ностры" есть только один руководитель — Дон, то у каждого клана "Каморры" свой. В целом же эта мафия включает 115 кланов в среднем по 500 членов.в каждом. Кроме того, "Каморра" считается самой кровожадной мафией Италии — за последние 30 лет от рук ее мафиози погибли 3,5 тысячи человек. Два клана — Руссо и Мочча — не так давно были обезврежены.