Сумма ущерба составила 43 тысячи рублей

Сумма ущерба составила 43 тысячи рублейВ середине ноября в дежурную часть полиции Петушинского района обратился мужчина. Он рассказал, что из его торговой точки пропали 7 мобильных телефонов. Сумма ущерба составила 43 тысячи рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Злоумышленник проник в здание торгового центра и украл телефоны, собираясь их продать.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Часть похищенного имущества правоохранители изъяли.