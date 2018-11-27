Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 40 000 рублей.

В середине ноября в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился местный житель. Мужчина сообщил, что из принадлежащей ему торговой точки были похищены семь мобильных телефонов, предназначенных для продажи. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 43 000 рублей.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 39-летнего местного жителя.Установлено, что фигурант проник в здание торгового центра и похитил мобильные телефоны из павильона, намереваясь в дальнейшем их продать.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Часть похищенного имущества была изъята сотрудниками полиции.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.