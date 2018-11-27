Мужчина предложил сотрудникам полиции денежное вознаграждение за непривлечение к административной ответственности,

Отделом дознания ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина соседнего государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).22 ноября текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району, находясь на маршруте патрулирования, в одном из населенных пунктов Судогодского района остановили автомобиль марки «Лада Аргус». В ходе проверки документов было установлено, что двое пассажиров находятся на территории Российской Федерации, нарушая установленный законом режим пребывания.Для составления протокола об административном правонарушении полицейские пригласили мужчин в служебный автомобиль. Желая избежать ответственности, один из нарушителей предложил госавтоинспекторам денежное вознаграждение. Предупреждение о том, что за данные действия предусмотрена уголовная ответственность, не повлияло на мужчину – он положил деньги в предоставленный сотруднику ДПС паспорт.О данном факте сотрудник полиции проинформировал дежурную часть полиции, после чего незаконные действия правонарушителя были пресечены.Сотрудники полиции напоминают, что дача взятки независимо от суммы – это уголовно наказуемое деяние. Пытаясь таким образом избежать административного наказания, можно понести уголовную ответственность.