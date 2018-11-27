В одном из магазинов на территории Новой Москвы сотрудниками полиции задержана продавец ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение правил продажи алкоголя...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Троицкий» г. Москвы выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.В одном из магазинов на территории Новой Москвы установлен факт продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции. Сотрудниками полиции задержана продавец магазина – 47-летняя местная жительница. Установлено, что ранее злоумышленница привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)-010-51-79