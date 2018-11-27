В одном из магазинов на территории Новой Москвы сотрудниками полиции задержана продавец ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение правил продажи алкоголя...
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Троицкий» г. Москвы выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.
В одном из магазинов на территории Новой Москвы установлен факт продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции. Сотрудниками полиции задержана продавец магазина – 47-летняя местная жительница. Установлено, что ранее злоумышленница привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Отделом дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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