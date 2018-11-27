Президент России Владимир Путин 27 ноября в Кремле
вручил госнаграды. Певица Валерия была удостоена Ордена почета.
Президент России Владимир Путин 27 ноября в Кремле
вручил госнаграды. Певица Валерия была удостоена Ордена почета.
На
торжественной церемонии звезда поблагодарила своего учителя и наставника —
народного артиста СССР Иосифа Кобзона. По мнению Валерии, в этот день самое
время и место вспомнить знаменитого певца, ушедшего в этом году из жизни из-за
онкологического заболевания.
"Он
привел меня в профессию, я буду ему благодарна до конца своих дней. Я думаю, он
сейчас там смотрит на нас и радуется", – цитирует певицу РИА Новости. Также
Валерия поблагодарила за помощь всех авторов, единомышленников и своего
"главного фаната" – мужа, продюсера Иосифа Пригожина.
Певица
призналась, что является счастливым человеком, поскольку более 15 лет
занимается любимым делом – музыкой. Валерия уверена, что самая главная награда
для исполнителя – "просто иметь возможность выходить к зрителю".
Ранее стало известно,
что Валерия работает над принципиально новой концертной программой. Об этом
певица сообщила в своем микроблоге. Известно, что в ней будет минимум
спецэффектов. Речь идет об акустических версиях хитов звезды.
Напомним,
Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет. Артист похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей
матерью.