Президент России Владимир Путин 27 ноября в Кремле вручил госнаграды. Певица Валерия была удостоена Ордена почета.

Президент России Владимир Путин 27 ноября в Кремлевручил госнаграды. Певица Валерия была удостоена Ордена почета.Наторжественной церемонии звезда поблагодарила своего учителя и наставника —народного артиста СССР Иосифа Кобзона. По мнению Валерии, в этот день самоевремя и место вспомнить знаменитого певца, ушедшего в этом году из жизни из-заонкологического заболевания."Онпривел меня в профессию, я буду ему благодарна до конца своих дней. Я думаю, онсейчас там смотрит на нас и радуется", – цитирует певицу РИА Новости. ТакжеВалерия поблагодарила за помощь всех авторов, единомышленников и своего"главного фаната" – мужа, продюсера Иосифа Пригожина.Певицапризналась, что является счастливым человеком, поскольку более 15 летзанимается любимым делом – музыкой. Валерия уверена, что самая главная наградадля исполнителя – "просто иметь возможность выходить к зрителю".Ранее стало известно,что Валерия работает над принципиально новой концертной программой. Об этомпевица сообщила в своем микроблоге. Известно, что в ней будет минимумспецэффектов. Речь идет об акустических версиях хитов звезды.Напомним,Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет. Артист похоронен на Востряковском кладбище рядом со своейматерью.