Дочь прославленного актера Джеки Чана Этта У Чжолинь сообщила в своем "Инстаграме" о том, что вступила в законный брак с женщиной – канадкой Энди Отом. Пара зарегистрировала свой брак в Торонто, а затем девушки вернулись в Гонконг, где однополые браки запрещены."Нет ничего более великого, чем настоящая любовь", — пишет дочь актера и добавляет, что со своей избранницей они вернулись в Гонконг – "прекрасный город, полный жизни и страсти".Посмотреть эту публикацию в InstagramThere is nothing greater than true love found. With love we've returned. My home is Hong Kong, a beautiful city full of life and passion. Home is where love is. Home is safety and I know too many that do not feel safe within the environment they were given but the new tide is rising. A home is with the family that you can choose and with that we are never alone. Love is undoutbly stronger than blood. Everyone deserves love and not until I felt love can I be sure that understanding, connecting, attention and love in the face of hate can heal the most depraved of hearts Love always wins. Always.. . . . . . . . . #lovewins #gaymarriage #lgbtq #fightforwhatsright #love #iloveyou #teamloveПубликация от Etta Zen (@ettazen) 25 Ноя 2018 в 6:52 PST"Любовь всегда побеждает. Всегда", — пишет Этта У Чжолинь, вероятно, вспоминая период жизни, когда родители новобрачных не приняли их отношений.В мае дочь Джеки Чана сообщила, что им с избранницей из-за этого пришлось месяц ночевать под мостом, напоминает РИА Новости.О состоявшейся свадьбе в своем "Инстаграме" сообщила и Энди Отом. "Вернулись в Гонконг как жена и жена", — написала она.Посмотреть эту публикацию в Instagram♡ Back to Hong Kong as Wife & Wife ♡ Love has opened our eyes, opened our minds, and our hearts can feel whole. With this love, comes unbelievable strength and confidence to ignore our own pain, shut down our ego, and know exactly who we are and what we want. We will power on with positivity so that other voices who are silenced can finally embrace their inner truths. @ettazen has given me the gift of being my true self and it's so hard to explain the change I feel. I'm no longer scared, I no longer have to find coping mechanisms to get through an hour of the day. My whole life I thought I was toxic, she made me realize I was surrounded by negativity. Now that its gone, this new feeling has taken over and I now know I deserve just as much as the world has to offer. And guess what? WE ALL DO! ♡ THE NEW GENERATION DESERVES MORE! Feel the love we have to share, we can all get there. ♡♡♡ Happiest day of my life ♡♡♡ #lovewins #gaymarriage #lgbtq #fightforwhatsright #love #iloveyou #teamloveПубликация от andi autumn (@andiautumn.official) 25 Ноя 2018 в 8:19 PSTРанее сообщалось, что на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию намекнул сын Уилла Смита Джейден. Во время концерта известного рэпера Tyler, The Creator он прямо со сцены сообщил, что их уже давно связывают близкие отношения.