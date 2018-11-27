Верховный суд России выступил против привлечения к уголовной ответственности людей за шпионские гаджеты, если они не намеревались использовать эти устройства в качестве средства посягательства на конституционные права граждан.

Верховный суд России выступил против привлечения к уголовной ответственности людей за "шпионские гаджеты", если они не намеревались использовать эти устройства в качестве средства посягательства на конституционные права граждан."Сам по себе факт незаконного оборота специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ, если его умысел не был направлен на приобретение и/или сбыт именно таких технических средств", — указывается в проекте постановления пленума ВС РФ.В частности, судьи уверены, что не стоит наказывать тех, кто купил подобные устройства для собственной безопасности (например, чтобы следить за своим жильем или за животными), или "добросовестно заблуждались" о фактическом предназначении покупаемого устройства, передает РИА Новости.Согласно статистике Судебного департамента при ВС РФ, с января по июнь 2018 года по статье 138.1 были осуждены 86 человек. Дела в отношении еще 50 человек были прекращены в ходе следствия.