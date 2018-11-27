Владимирские улицы в новогоднем убранстве. На Соборной площади начали устанавливать главную городскую елку. Новогоднюю красавицу по традиции украcят яркими шарами и гирляндами, а рядом с ней появится большая светящаяся цифра 2019.

Владимирские улицы в новогоднем убранстве. На Соборной площади начали устанавливать главную городскую елку. Новогоднюю красавицу по традиции украcят яркими шарами и гирляндами, а рядом с ней появится большая светящаяся цифра 2019. Новое украшение уже появилось на Театральной площади - вместе с танцующими елями и арт-композицией "Сердца четырех " создавать праздничное настроение горожанам будет яркая театральная маска. Совсем скоро новогодние елки и световые фигуры украсят все городские площади и скверы. В мэрии обещают что весь Владимир засияет новогодними красками уже к 1 декабря.