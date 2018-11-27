Мэрия пытается взыскать плату за аренду земельного участка, на котором находится троллейбусное депо

Мэрия пытается взыскать плату за аренду земельного участка, на котором находится троллейбусное депо«Владимирпассажиртранс» вновь задолжал крупную сумму денег городской администрации. В этот раз мэрия пытается взыскать плату за аренду земельного участка, на котором находится троллейбусное депо.Общая сумма задолженности составила 1 миллион 129 тысяч рублей. Предприятие не платило с сентября 2017 года. Дело находится на рассмотрении Арбитражного суда уже больше четырех месяцев.