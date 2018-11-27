Важнейшей составляющей профилактики разных серьёзных заболеваний является отказ от чрезмерного потребления алкоголя и ку

Конференция в рамках проекта «Время здоровья» состоялась 27 ноября в Областном центре медицинской профилактики Областного Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины.«Здоровье – всем. Повышение приверженности к здоровому образу жизни, здоровьесберегающим технологиям. Здоровое питание» - об этом напомнили медикам сразу нескольких областных больниц сотрудники Центра Медицинской профилактики.Несомненно, важнейшей составляющей профилактики разных серьёзных заболеваний является отказ от чрезмерного потребления алкоголя и курения.Александр Борисович ПИМЕНОВ, врач высшей категории, зав. кабинетом Центра медицинской профилактики ГБУЗ «Областной Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», к.м.н., доцент, рассказал:«Как показали результаты всеобщей диспансеризации, у подавляющего большинства россиян высок риск развития неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, диабета и злокачественных опухолей. У 24,3 % наших сограждан – из-за неправильного питания, у 19,6% – из-за низкой физической активности, у 17,3 % и 16,7 % из-за пагубных привычек – курения и чрезмерного потребления алкоголя соответственно. Неумеренное потребление алкоголя в медицинской классификации относится к изменяемым или поведенческим факторам риска развития неинфекционных заболеваний.По данным исследований, 75% российского населения умеренно потребляют спиртные напитки, 5 % больны алкоголизмом и 20 % потребляют алкоголь в чрезмерных количествах.Этиловый спирт – яд для организма. Молекула этанола хорошо растворяется в воде и жирах, поэтому легко проникает практически во все ткани, оказывая пагубное действие на организм. Уже появились такие диагнозы, как алкогольный гастрит, гепатит, жировая дистрофия печени, хронический панкреатит, кардиомиопатия и даже полинейропатия. Особенно от воздействия этилового спирта страдает сердце, сосуды и головной мозг, а в последние годы в научной литературе появляются сообщения о патогенной роли этанола в развитии онкологических заболеваний. Этиловый спирт препятствует естественному разрушению попадающих в организм канцерогенных веществ.Любовь россиян к спиртному обходится дорого и стране в целом, и каждому отдельному ее гражданину. Ежегодно от последствий, вызываемых злоупотреблением спиртным, умирают 500 тысяч человек, большинство из которых – мужчины трудоспособного возраста. Еще больше число тех, кто заболевает хроническими неинфекционными заболеваниями или получают травмы и попадают в несчастные случаи. На почве пагубной привычки возникают и другие социально-экономические проблемы, в том числе низкая производительность труда и рост преступности, с которым безуспешно борются власти.Есть в медицине понятие «стандартная доза» (one drink), под которой понимается количество алкогольного напитка, в котором содержится определенное количество чистого этилового спирта. От страны к стране этот показатель незначительно отличается. Эксперты ВОЗ предложили стандарт, который сейчас принят в большинстве стран мира: 10 г чистого спирта. Такое количество спирта содержится в 150 мл сухого вина, или 50 мл крепкого алкоголя (водки, коньяка и т.д.). В бутылке пива крепостью 4,5° содержится 1,6 стандартной дозы.Специалисты подсчитали и уровень потребления алкоголя, при котором не увеличивается риск последствий для здоровья. Для здоровых мужчин в возрасте до 65 лет он составляет 3 стандартных дозы в день или 14 – в неделю. Для здоровых женщин и мужчин старше 65 лет – 2 дозы в день или 7 - в неделю. Важно, чтобы оба показателя укладывались в рамки ВОЗ. Например, если среднестатистический россиянин выпивает две рюмки водки в день (100 мл), он не превышает дневной лимит, но превышаете недельный.Некоторым категориям граждан нельзя пить алкоголь вообще: беременным женщинам, людям, принимающим лекарственные средства, несовместимые со спиртным, или страдающим рядом хронических заболеваний, а также представителям профессий, где требуется предельная концентрация внимания и автомобилистам, если они собираются в ближайшее время сесть за руль.Среди россиян распространено мнение, что алкоголь снижает уровень холестерина и даже чистит сосуды, как Тирет – трубы. Это опасный миф. Чрезмерное потребление алкоголя разрушает стенки сосудов, способствует отложению в их стенках атеросклеротических бляшек и образованию тромбов, а также вызывает спазм сосудов (после их кратковременного расширения), что в сочетании с атеросклерозом может стать причиной инфаркта и инсульта. По материалам исследования, проведенного в 15 городах страны, выявлено, что среди мужского населения алкоголь занимает второе место по вкладу в общий риск распространённости артериальной гипертонии. А у пожилых людей, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями внезапная смерть в связи с приемом алкоголя нередко наступает при относительно невысокой концентрации алкоголя в крови.Диспансеризация выявила проблемы российского общества, а у врачей появился инструмент, позволяющий оценить уровень потребления алкоголя, назначить гражданам из группы риска дополнительные исследования, чтобы в последствие оказать им адекватную помощь. Сейчас Минздрав разрабатывает для отечественных врачей специальную обучающую программу, в которой будет учтен положительный опыт зарубежных коллег в этой области. Возможно, практические результаты этой программы помогут России решить проблему вымирания, которая напрямую связана, по мнению экспертов ВОЗ, с чрезмерным потреблением алкоголя».Илья Георгиевич НОВИЦКИЙ, врач - методист, зав. кабинетом Центра медицинской профилактики ГБУЗ «Областной Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», продолжил:«Неинфекционные заболевания (НИЗ) не передаются от человека к человеку и медленно прогрессируют. Однако именно от хронических болезней ежегодно умирают примерно 38 миллионов человек. Одним из факторов возникновения сердечно-сосудистых, онкологических и других опасных для жизни неинфекционных заболеваний является неправильное питание. Из-за него, по данным статистики, примерно 50% взрослого населения РФ имеет избыточный вес, а у половины– ожирение.Основные принципы правильного питания включают в себя энергетическое равновесие, сбалансированность химического состава рациона и соблюдение режима. Количество поступающих с пищей калорий должно быть равно энергозатратам – это называется энергетическим равновесием. Для мужчин и женщин в возрасте от 40 до 60 лет основной обмен в среднем равен, соответственно, 1500 и 1300 килокалорий в день. Для людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, эти показатели будут выше, чем для тех, кто занят в сфере умственного труда. Если с пищей поступают лишние калории, то, по закону сохранения энергии, они будут запасаться организмом в виде жира.В России меньше всех двигается среднестатистический житель большого города и количество горожан с избыточной массой тела растет в геометрической прогрессии. Ожирение же, в свою очередь, прямой путь к другим метаболическим нарушениям, в том числе к диабету второго типа и гиперхолестеринемии (повышению уровня холестерина в крови), а также к заболеваниям сердчно-сосудистой системы, гипертонии, инсультам и инфарктам. Лишние килограммы тяжелым грузом ложатся на дыхательную систему, почки, опорно-двигательный аппарат и в конце концов приводят к инвалидности.Второй принцип правильного питания – сбалансированность химического состава пищи или правильное соотношение основных нутриентов: белков, жиров и углеводов. В идеале белками обеспечивается 10-15% калорийности, жирами 20-30%, а углеводами 55-70%. При этом доля простых углеводов, то есть сахара, не должна превышать 10%, из которых половину организм получает с фруктами и овощами. На деле же доля простых сахаров в рационе у некоторых достигает 50%. Стоит напомнить, что изделия из белой рафинированной муки, полуфабрикаты, колбасы, сосиски и соусы промышленного производства являются продуктами с высоким гликемическим индексом (ГИ). Под этим термином понимается скорость всасывания углеводов и подъема уровня глюкозы в крови. Чем выше ГИ, тем вреднее продукт.Проблема еще и в том, что россияне любят жирное и жареное, в том числе во фритюре. Животные жиры и транс-жиры (маргарин и кулинарный жир), которые образуются при длительном нагревании растительных масел, оказывают разрушительное действие на здоровье. В частности, печенья, чипсы, картофель фри и другие продукты, при изготовлении которых использовались транс-жиры, нарушают выработку половых гормонов, инсулина, работу иммунной системы и, как и животные жиры, увеличивают уровень холестерина в крови. Холестерин в небольших количествах нужен для нормальной жизнедеятельности организма, однако его высокий уровень в крови способствует развитию атеросклероза, а значит, инфарктов и инсультов в будущем.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 1,7 миллионов летальных исходов в результате нарушений работы сердечно-сосудистой системы связаны с чрезмерным потреблением соли или натрия. Соль в промышленном производстве используется как консервант. Она «задерживает» в гастрономических продуктах воду, благодаря чему увеличивается нетто. Разумеется, производителям такое положение вещей на руку. Пока все попытки законодательно ограничить использование поваренной соли в мясоперерабатывающей и хлебобулочной промышленности не увенчались успехом. Так что, фактически, вместе с готовой продукцией или полуфабрикатами россияне покупают бомбы замедленного действия. Чрезмерное потребление соли – путь к развитию гипертонии. При этом россиянам часто не хватает других солей калия и магния, что приводит к нарушению работы сердечной мышцы, скелетной мускулатуры, запорам и депрессиям. Чтобы компенсировать этот дефицит эксперты рекомендуют увеличить потребление чернослива, кураги, морской капусты, овсяной крупы и фасоли.Под третьим принципом правильного питания понимается, что человек должен есть 3-5 раз в день, регулярно, небольшими порциями и, по возможности, строго по расписанию, а последний прием пищи должен закончиться за 2-3 часа до сна. И тогда еда пойдет на пользу. Ведь надо есть, чтобы жить, а не наоборот, как говорится в крылатом выражении».Редакция «АиФ – Владимир» благодарит Вадима Олеговича Киселёва, главного врача ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» и Анатолия Ивановича Ильина – зам. гл. врача ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», руководителя областного Центра медицинской профилактики за помощь в организации мероприятия.